Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με βάδην το ποδαρικό για την Εθνική, ρίχνεται στη μάχη ο Καραλής

Το ποδαρικό για την Εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο θα γίνει με τελικούς βάδην, επί κοντώ και 100άρι με τους Καραλή και Ντρισμπιώτη να ξεχωρίζουν.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου ξεκινά ουσιαστικά ξημερώματα του Σαββάτου (σε ώρες Ελλάδας) με δύο απευθείας τελικούς στα 35χλμ βάδην, με τέσσερις ελληνικές συμμετοχές, σε έναν αγώνα για… σκληρούς αφού οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να δυσκολέψουν πολύ τους συμμετέχοντες.

Πρεμιέρα με βάδην για τα γαλανόλευκα

Στα 35χλμ βάδην ανδρών, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα σταθεί στην εκκίνηση έχοντας φετινό ρεκόρ 2:37.07, ενώ το ατομικό του ρεκόρ (το οποίο είναι και πανελλήνιο ρεκόρ) είναι 2:34:48 από το 2022. Ο Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί για έβδομη φορά στην καριέρα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και, όπως σε κάθε του αγώνα, έχει σκοπό να κάνει μία καλή κούρσα που να αξιώνει την προσπάθεια που έχει κάνει για να βρεθεί εκεί.

Στις γυναίκες, την ελληνική ομάδα θα “οδηγήσει” η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η οποία από το προηγούμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα είχε φύγει με το χάλκινο μετάλλιο. Φέτος, στο 35άρι έχει ρεκόρ 2:47:42 (ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ 2:41:58) και στοχεύει πρωτίστως στο να βγει υγιής από μία δύσκολη κούρσα.

Στον ίδιο αγώνα, η Όλγα Φιάσκα στοχεύει σε βελτίωση του ατομικού της ρεκόρ (2:58:44 από το 2023) όπως και η Σοφία Αλικανιώτη, που κατεβαίνει στο αγώνισμα με φετινό ρεκόρ 3:14:29 (ατομικό 3:09:21).

Για τον πρώτο του τελικό σε Παγκόσμιο ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής έρχεται φορτσάτος από μία εκπληκτική σεζόν, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, με μοναδικό στόχο το βάθρο. Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, που φέτος έχει ξεπεράσει τα 6 μέτρα 12 φορές φέτος και έχει γίνει το Νο4 όλων των εποχών με άλμα στα 6.08μ, φαίνεται πανέτοιμος να βρεθεί στον πρώτο τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου της καριέρας του και έπειτα να μπορέσει να διεκδικήσει το μετάλλιό που λείπει από τη συλλογή του.

Στον προκριματικό του αγωνίσματος θα είναι και ο Γιάννης Ρίζος. Ο 25χρονος άλτης έχει βελτιώσει φέτος το ατομικό ρεκόρ του με άλμα στα 5.73μ και στο Τόκιο ελπίζει πως θα μπορέσει να το καταρρίψει εκ νέου, ελπίζοντας παράλληλα στο να βρει τη θέση του ανάμεσα στους 12 κορυφαίους.

Τα διαδοχικά ύψη στον προκριματικό είναι 5.40μ, 5.55μ, 5.70μ, 5,75μ, 5.80μ. Ο προκριματικός θα διεξαχθεί στις 13:05 (ώρα Ελλάδος) σε δύο γκρουπ, ταυτόχρονα.

Στο 100άρι δίπλα στη χρυσή Ολυμπιονίκη η Εμμανουηλίδου

Η πρωταθλήτρια των σπριντ, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, θα ξεκινήσει την πορεία της στο Παγκόσμιο από το 100άρι. Η νεαρή αθλήτρια θα αγωνιστεί δίπλα στο μεγαλύτερο όνομα του αγωνίσματος, τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τζούλιεν Άλφρεντ, γεγονός που σίγουρα ενθουσιάζει την Ελληνίδα αθλήτρια, όπως έχει δηλώσει η ίδια. Η Εμμανουηλίδου έχει ως πρώτο στόχο της τα 200μ όμως σίγουρα θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό και στο 100άρι, το οποίο φέτος έχει τρέχει σε 11.21. Η ίδια τρέχει στην τέταρτη προκριματική σειρά (13:16 ώρα Ελλάδος). Στον ημιτελικό προκρίνονται οι τρεις πρώτες από κάθε σειρά και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.

