Λουτσέσκου: «Πετάξαμε δύο βαθμούς – Πέσαμε, αλλά στο τέλος σηκωθήκαμε»

Οι πρώτες δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα στο Ράζγκαρντ. Σημαντικό χαρακτήρισε το βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Στη θέληση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το δραματικό 3-3 στο Ράζγκραντ απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Ο Ρουμάνος τεχνικός υπογράμμισε ότι ο «Δικέφαλος» άφησε πίσω του δύο πολύτιμους βαθμούς, ενώ επανέλαβε πως οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες κόστισαν τη νίκη.

«Πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός», ανέφερε αρχικά στην Cosmote TV.

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και, ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που χάθηκαν:

«Το παιχνίδι ήταν με το μέρος μας. Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκειά του. Στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα κρίνονται από τα “επεισόδια” μέσα στον αγώνα. Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας».