Πόσα χρήματα θα πάρει ο πρωταθλητής κόσμου στο Τόκιο

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα βρεθούν στην πρώτη οκτάδα των αγωνισμάτων τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ξεκινά σε λίγες ώρες, το πρωί του Σαββάτου, 01:30 ώρα Ελλάδας, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος θα ανοίξει με τα 35 χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών, με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ στους άνδρες και των Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγας Φιάσκα και Σοφίας Αλικανιώτη στις γυναίκες.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ιστορία και θα πάρουν μέρος 2.000 και πλέον αθλητές-τριες, από 200 χώρες και η World Atlhetics θα μοιράσει σε χρηματικά έπαθλα το συνολικό ποσό των 8.498.000 δολαρίων.

Υπάρχουν χρηματικά έπαθλα για την οκτάδα κάθε αγωνίσματος σε ατομικό επίπεδο, αλλά και για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, ενώ για επίτευξη παγκοσμίου ρεκόρ υπάρχει έξτρα μπόνους 100.000 δολαρίων

Τα χρηματικά έπαθλα στα ατομικά