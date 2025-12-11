Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Tα highlights του ματς (vid)
Φοβερό παιχνίδι στην Βουλγαρία με τον ΠΑΟΚ και την Λουντογκόρετς να πετυχαίνουν από 3 γκολ και με αυτό το 3-3 να παίρνουν από έναν βαθμό σε αναμέτρηση που έγινε για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Μια ματσάρα στην οποία η Λουντογκόρετς πήρε προβάδισμα, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και έκανε το 1-2, οι Βούλγαροι έκαναν ανατροπή στην ανατροπή και προηγήθηκαν με την σειρά τους με 3-2 για να ισοφαρίσουν στο 90' οι Θεσσαλονικείς, χάνοντας μάλιστα και ευκαιρίες για την τεράστια ανατροπή. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 6 γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις του συγκεκριμένου αγώνα.
