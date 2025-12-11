Παίκτες και κόσμος μετά τη νίκη της ΑΕΚ στη Σαμσούντα τραγουδούν: «Μια Ιστορία από την Πόλη»

Οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στον κόσμο τους μετά το διπλό στη Σαμσούντα, με τους οπαδούς της Ένωσης να τραγουδούν το «μια Ιστορία από την Πόλη».

Η ΑΕΚ έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό με ανατροπή από τη Σαμσούντα επικρατώντας με 2-1 της Σάμσουνσπορ και πλέον φουλάρει για την πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16.

Μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, οι παίκτες της Ένωσης πήγαν προς τον κόσμο τους και πανηγύρισαν μαζί του. Μάλιστα μέσα στη Σαμσούντα οι οπαδοί της ΑΕΚ τραγούδησαν το γνωστό σύνθημα «μια Ιστορία από την Πόλη»!

Δείτε το βίντεο με το σύνθημα των φίλων της ΑΕΚ και τους πανηγυρισμούς με τον κόσμο τους μέσα από την κιτρινόμαυρη εξέδρα στη Σαμσούντα: