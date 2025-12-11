Παίκτες και κόσμος μετά τη νίκη της ΑΕΚ στη Σαμσούντα τραγουδούν: «Μια Ιστορία από την Πόλη»
Η ΑΕΚ έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό με ανατροπή από τη Σαμσούντα επικρατώντας με 2-1 της Σάμσουνσπορ και πλέον φουλάρει για την πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16.
Μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, οι παίκτες της Ένωσης πήγαν προς τον κόσμο τους και πανηγύρισαν μαζί του. Μάλιστα μέσα στη Σαμσούντα οι οπαδοί της ΑΕΚ τραγούδησαν το γνωστό σύνθημα «μια Ιστορία από την Πόλη»!
Δείτε το βίντεο με το σύνθημα των φίλων της ΑΕΚ και τους πανηγυρισμούς με τον κόσμο τους μέσα από την κιτρινόμαυρη εξέδρα στη Σαμσούντα:
🟡🦅 «Μια ιστορία από την Πόλη » από παίκτες και κόσμο.#aekfc pic.twitter.com/EG9kH9opg3— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.