Φουλ δουλειά στη φυσική κατάσταση ο ΠΑΟΚ (pics)
Η προετοιμασία του «Δικέφαλου του Βορρά» συνεχίστηκε με διαφορετικό τρόπο σήμερα, αφού οι παίκτες της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι βρέθηκαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου για δουλειά στη φυσική κατάσταση.
Το πρόγραμμα έγινε υπό τις οδηγίες του νέου γυμναστή, Λούκα Ναστόφ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να σημειώνει χαρακτηριστικά στο μήνυμα της στα social media… «Day by day. Step by step».
Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το πρώτο φιλικό, με την TFT Σκοπίων (22/8), ενώ από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας απουσιάζουν οι διεθνείς, Όσμαν, Καλάθης, Περσίδης και Μπαζίνας.
🦅Day by day. Step by step.#PAOK pic.twitter.com/6vbxU2598L— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 18, 2026
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