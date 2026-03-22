Πρώτη και καλύτερη η Ντραγκομίροβα στη σφαιροβολία, ανέβηκε στην 8η θέση στο πένταθλο

H Αναστασία Ντραγκομίροβα είχε την καλύτερη βολή στη σφαιροβολία με 15.40μ, που την ανέβασε στην 8η θέση στο πένταθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα γράφει τη δική της ιστορία, η 23χρονη είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που παίρνει μέρος στο πένταθλο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Στόχος της η βελτίωση της ατομικής της επίδοσης των 4.176β., που πέτυχε φέτος στο Ταλίν και μετά τα πρώτα τρία πρώτα αγωνίσματα έχει συγκομιδή 2.691β., αρκετά κοντά στους 2.723β., που είχε συγκεντρώσει στον αγώνα της στην πρωτεύουσα της Εσθονίας.

Η Ντραγκομίροβα άρχισε με τον αγώνα της με 8.76 στα 60μ. εμπ., χρόνος κατά εφτά εκατοστά καλύτερος από την εμφάνισή της στο Ταλίν, κατακτώντας 961 βαθμούς.

Στο ύψος ξεπέρασε το 1.69μ. (842 βαθμοί), χάνοντας έδαφος σε σχέση με το Ταλίν, όπου είχε περάσει το 1.75μ.

Στο πιο δυνατό της αγώνισμα, τη σφαιροβολία με βολή στα 15.40μ. ήταν η καλύτερη από όλες τις αθλήτριες, συγκέντρωσε 888β., με τη συνολική συγκομιδή της να είναι 2.691β., ενώ παράλληλα αναρριχήθηκε στην 8η θέση της κατάταξης σε σύνολο 13 αθλητριών.

Μάχη γίνεται στην κορυφή, η Ολλανδή Σόφι Ντόκτερ προηγείται με 2.942β., ακολουθεί η Αμερικανίδα, Άννα Χολ με 2.926β., ενώ κοντά βρίσκεται και η Ιρλανδή, Κέιτ Οκόνορ με 2.909β.

Το πένταθλο συνεχίζεται με το μήκος (18:40), όπου η Ντραγκομίροβα έχει ατομικό ρεκόρ στα 6.44μ., φετινό στα 6.06μ. και θα ολοκληρωθεί με τα 800μ. (21:03).

