Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα το... παράκανε με το flopping σε μια φάση κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Το Σαν Αντόνιο είναι ασταμάητη στα φετινά playoffs του ΝΒΑ. Η παρέα του Γουεμπανιάμα επικράτησε άνετα με 139-109 των Τίμπεργουλβς μέσα στη Μινεσότα και έκλεισε εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης μετά το 4-2.

Πάντως ο Γάλλος σταρ είπε να κάνει και το... flopping του, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να χρεωθεί με τεχνική ποινή. Ο Τζούλιους Ραντλ τον έσπρωξε λίγο, με τον Wemby να το παρακάνει και να... πετάει. Μια ενέργεια που δεν άρεσε στον διαιτητή που ήταν δίπλα.

