Ξεκίνημα με 8.76 στα 60μ. εμπ. η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα άρχισε με τα 60μ. εμπ. την παρουσία της στο πένταθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα δέχθηκε πρόσκληση από τον παγκόσμια ομοσπονδία και ταξίδεψε στο Τορούν για να πάρει μέρος στο πένταθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια κάνει ντεμπούτο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σε επίπεδο γυναικών και γίνεται η πρώτη που το καταφέρνει, στόχος της δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ατομικής της επίδοσης των 4.176β., που πέτυχε φέτος στο Ταλίν.

Η Ντραγκομίροβα άνοιξε τη συμμετοχή της από τα 60μ. εμπ. σημειώνοντας 8.76 και βάζοντας στο... σακούλι 961β. Με αυτή την επίδοση βρίσκεται στη 13η θέση, όσες είναι και οι αθλήτριες που ξεκίνησαν το πένταθλο.

Καλύτερη όλων στα 60μ. εμπ. η Άννα Χολ με 8.18 και 1.088β., η Αμερικανίδα μετά το χρυσό μετάλλιο στο έπταθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, στοχεύει και στον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο και στο πένταθλο.

Το πένταθλο θα συνεχιστεί με το ύψος (11:48), τη σφαιροβολία (14:21), το μήκος (18:40) και θα ολοκληρωθεί με τα 800μ. (21:03).



