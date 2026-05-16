Δίδαξε fair play o Έντουαρντς: Έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες των Σπερς, 8 λεπτά πριν το τέλος

Ο Άντονι Έντουαρντς προχώρησε σε μια τρομερή κίνηση fair play κόντρα στους Σπερς.

Το Σαν Αντόνιο θέλει να το πάει μέχρι το τέλος στα φετινά playoffs του ΝΒΑ. Η παρέα του Γουεμπανιάμα επικράτησε άνετα με 139-109 των Τίμπεργουλβς μέσα στη Μινεσότα και έκλεισε εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης μετά το 4-2.

Ο Άντονι Έντουαρντς δεν θα πάρει ούτε φέτος το πρώτο του δαχτυλίδι. Ένας φοβερός παίκτης, φουλ ανταγωνιστικός που απολαμβάνεις να τον βλέπεις να παίζει μπάσκετ, θυμίζοντας κάποιες κινήσεις του Μάικλ Τζόρντναν.

Ο Ant-man έκλεψε την παράσταση στην αναμέτρηση με το Σαν Αντόνιο και δίδαξε fair play. Περίπου 8 λεπτά πριν το τέλος και ενώ οι Σπερς είχαν πάρει διαφορά κλειδώνοντας την πρόκριση πήγε προς τον πάγκο τους.

Εκεί συνεχάρη αρκετά μέλη του staff των Σπερς και έναν-έναν τους παίκτες του Σαν Αντόνιο.