Σάλος στη Σκωτία: Ο διαιτήτης που έδωσε το πέναλτι στο Σέλτικ - Μάδεργουελ τέθηκε υπό αστυνομική προστασία!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σκωτσέζικης λίγκας, ο διαιτητής που έδωσε το αμφιλεγόμενο πέναλτι υπέρ της Σέλτικ στο παιχνίδι με τη Μάδεργουελ, τέθηκε υπό αστυνομική προστασία.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Σέλτικ - Μάδεργουελ, Τζόν Μπίτον, τέθηκε, μαζί με την οικογένεια του, υπό αστυνομική παρακολούθηση το βράδυ της Πέμπτης (14/05), αφού κάποιος άγνωστος διέρρευσε στο διαδίκτυο τα προσωπικά του στοιχεία, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της την Παρασκευή (15/05) η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας (SFA).

Θυμίζουμε πως στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης (13/05) ο Μπίτον έδωσε στη Σέλτικ ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι στο 99ο λεπτό, το οποίο δεν της χάρισε απλά τη νίκη, αλλά διασφάλισε παράλληλα ότι η διεκδίκηση του τίτλου θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της σεζόν. Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε «αηδιαστική» από τον προπονητή της Χαρτς, Ντέρεκ ΜακΊνες, ενώ ο προπονητής της Μάδεργουελ, Γενς Μπέρθελ Ασκού, την χαρακτήρισε «ντροπή για το άθλημα».

Η SFA χαρακτήρισε την επακόλουθη αντίδραση ως «αναπόφευκτη συνέπεια της αυξανόμενης κριτικής, της μισαλλοδοξίας και της αποδιοπομπαίας τράγων» των διαιτητών του αγώνα και καταδίκασε τον κίνδυνο της ασφάλειάς τους ως «μάστιγα για το εθνικό μας παιχνίδι».

«Αυτή είναι η συνέπεια μιας υστερικής αφήγησης των μέσων ενημέρωσης, που τροφοδοτείται από ανεύθυνες, σπασμωδικές συνεντεύξεις, σχόλια και επίσημες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον αγώνα. Το σωρευτικό αποτέλεσμα επηρεάζει την ικανότητά μας να παρέχουμε αρκετούς διαιτητές για να εξυπηρετήσουν το παιχνίδι μας σε όλα τα επίπεδα. Όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των ανώτερων διαιτητών αγώνων μας, φτάνει πια», ανέφερε η δήλωση της SFA.

«Οι διαιτητές δεν είναι αλάνθαστοι. Λάθη θα γίνονται στο γήπεδο και υποκειμενικές αποφάσεις θα γίνονται μπροστά στην οθόνη του Video Assistant Referee, όπως ακριβώς οι προπονητές θα επιλέγουν λάθος ομάδα, οι τερματοφύλακες θα δέχονται εύκολα γκολ και οι επιθετικοί θα αστοχούν από πέντε μέτρα μακριά. Ωστόσο, η αντίδραση σε αυτά τα αναπόφευκτα γεγονότα δεν θα μπορούσε να είναι πιο αντιφατική.

Αυτό που συνέβη χθες δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα διαιτητών αγώνα που βρέθηκαν σε επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά με άτομα που φοβούνται να μιλήσουν μήπως αυτό επιδεινώσει την κατάσταση ή προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

Δεν θα επιτρέψουμε αυτό να γίνει ο κανόνας. Δεν θα επιτρέψουμε μια κατάσταση όπου οι διαιτητές αγώνα απαιτούν ειδική πρόβλεψη για την προστασία των παιδιών τους στο σχολείο να θεωρηθεί επαγγελματικός κίνδυνος. Δεν θα επιτρέψουμε μια κατάσταση όπου η παραμονή στο σπίτι με την μπροστινή πόρτα κλειδωμένη και η αποφυγή των κινδύνων της δημόσιας επαφής να γίνει στρατηγική αντιμετώπισης», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Η Χαρτς είναι πρώτη στην Πρέμιερ Λιγκ της Σκωτίας ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, με τη Σέλτικ να βρίσκεται δεύτερη με έναν βαθμό πίσω, με τις δύο αυτές ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους σήμερα (16/05, 14:30) σε έναν αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή.