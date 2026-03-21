Το rivalry ανάμεσα σε Καραλή και Ντουπλάντις

Πώς έχει η κατάσταση ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Άρμαντ Ντουπλάντις στα 11 χρόνια που ο ένας συναγωνίζεται τον άλλον στου στίβους του κόσμου.

Ο τελικός στο επί κοντώ ανδρών κυριαρχεί στη 2η ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Ο απευθείας τελικός ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/3, 19:25, ώρα Ελλάδας) και η παρουσία του Άρμαντ Ντουπλάντις και του Εμμανουήλ Καραλή κλέβει την παράσταση.

Από τη μία ο Ντουπλάντις, με φρέσκο το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ με τα 6.31μ. στο «Mondo Classic» στην Ουψάλα κι απέναντί του ο Εμμανουήλ Καραλής, με τα 6.17μ., το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στην Παιανία στις 18 Φεβρουαρίου και τον έκανε τον 2ο καλύτερο άλτη όλων των εποχών, με βάση την επίδοση.

Ο Ντουπλάντις, γεννημένος στις 10 Νοεμβρίου 1999, πάει για το 4ο στη σειρά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Καραλής, γεννημένος στις 20 Οκτωβρίου 1999, στοχεύει στο μετάλλιο, που θα είναι το 7ο στη συλλογή του στις μεγάλες διοργανώσεις από τον Μάρτιο του 2023.

Όμως πέρα από το μετάλλιο ο «Μανόλο» θέλει να αμφισβητήσει τα πρωτεία που έχει ο «Μόντο» και την απόλυτη κυριαρχία που έχει «χτίσει».

«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, δεν νιώθω ποτέ σίγουρος για τη νίκη και ότι θα είναι παιχνιδάκι. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο, επειδή αγωνίζομαι εναντίον πολύ καλών αντιπάλων» δήλωσε ο Ντουπλάντις, αμέσως μετά το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε στην Ουψάλα.

«Το να έχεις έναν φίλο και αθλητή όπως ο Μόντο είναι ευλογία για μένα. Με κάνει, ψυχολογικά, να σκέφτομαι ότι αν μπορεί εκείνος, γιατί όχι κι εγώ;» σχολίασε από την πόλη της Πολωνίας ο Καραλής.

Η μοναδική φορά που ο «Μανόλο» ξεπέρασε τον «Μόντο»

H λέξη rivalry είναι αδόκιμη όταν αναφερόμαστε σε αγώνισμα του στίβου, όμως ο Καραλής αλλάζοντας επίπεδο, όταν για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 6,00μ στο Χορζόφ τον Αύγουστο του 2024 και φλερτάροντας πια με άλματα στα 6.20μ., είναι ο αθλητής που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλον στον Ντουπλάντις.

Βρίσκονται μαζί στους στίβους του κόσμου από το 2015 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι της Κολομβίας, όταν ο Ντουπλάντις είχε κατακτήσει το πρώτον του χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση με 5.30μ. και ο Καραλής ήταν 3ος με 5.20μ.

Τα χρόνια πέρασαν για να φθάσουμε στο σήμερα και στο μεταξύ τους rivalry αυτά τα χρόνια, υπάρχουν συνολικά 41 αγώνες που έχουν βρεθεί μαζί στον ίδιο αγώνα.

Όμως εμείς θα αναφερθούμε σε τελικούς των μεγάλων διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα) και τα μίτινγκ που βρέθηκαν αντίπαλοι, δηλαδή αφήνουμε έξω αγώνες σε προκριματικά.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν 36 αγώνες, με το... σκορ να είναι στο 35-1 για τον Ντουπλάντις.

Ο μοναδικός αγώνας που ο Καραλής ξεπέρασε τον Ντουπλάντις ήταν στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Μπέρμιγχαμ το 2018.

Τότε και οι δύο, στην τελευταία τους χρονιά στην κατηγορία των εφήβων, ήταν φιναλίστ, με τον Καραλή να παίρνει την 5η θέση και τον Ντουπλάντις την 8η με 5.70μ. Ανάμεσά τους ήταν ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης με 5.70 (7η θέση), ενώ νικητής είχε αναδειχθεί ο Ρενό Λαβιλενί με 5.90μ.

Οι συναντήσεις τους το 2025

ISTAF Βερολίνου 14 Φεβρουαρίου

2ος Καραλής 5.94μ.

1ος Ντουπλάντις 6.10μ.

Κλερμόν-Φεράν 28 Φεβρουαρίου

2ος Καραλής 6.02μ.

1ος Ντουπλάντις 6.27μ.

Mondo Classic Ουψάλα 13 Μαρτίου

2ος Καραλής 6.00μ.

1ος Ντουπλάντις 6.05μ.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού Ναντζίνγκ 22 Μαρτίου

2ος Καραλής 6.05μ.

1ος Ντουπλάντις 6.15μ.

Diamond League Σαοξίνγκ 3 Μαΐου

2ος Καραλής 6.01μ.

1ος Ντουπλάντις 6.11μ.

Bislett Games Όσλο 12 Ιουνίου

2ος Καραλής 5.82μ.

1ος Ντουπλάντις 6.15μ.

Diamond League Στοκχόλμη 15 Ιουνίου

8ος Καραλής 5.60μ.

1ος Ντουπλάντις 6.28μ.

Diamond League Μονακό 11 Ιουλίου

2ος Καραλής 5.92μ.

1ος Ντουπλάντις 6.05μ.

Gyulai István Memorial Βουδαπέστη 12 Αυγούστου

2ος Καραλής 6.02μ.

1ος Ντουπλάντις 6.29μ.

Kamila Skolimowska Memorial Χορζόφ 16 Αυγούστου

2ος Καραλής 6.00μ.

1ος Ντουπλάντις 6.10μ.

Weltklasse Ζυρίχη 27 Αυγούστου

2ος Καραλής 6.00μ.

1ος Ντουπλάντις 6.00μ.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τόκιο 15 Σεπτεμβρίου

2ος Καραλής 6.00μ.

1ος Ντουπλάντις 6.30μ.

Οι συναντήσεις τους το 2026

Κλερμόν-Φεράν 22 Φεβρουαρίου

3ος Καραλής 5.90μ.

1ος Ντουπλάντις 6.60μ.

Mondo Classic Ουψάλα 12 Μαρτίου