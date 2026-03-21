Ο Χρήστος Ρούμτσιος στην πρώτη του παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, πλησίασε το ατομικό του ρεκόρ στα 60μ. εμπ. Ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην 3η προκριματική σειρά του αγωνίσματος και με 7.85 πήρε την 7η θέση

Ο Ρούμτσιος πήγε στην Πολωνία με ατομικό ρεκόρ στα 7.81 από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, όμως κάποια τεχνικά λάθη στην κούρσα του, δεν του επέτρεψαν να βελτιώσει την επίδοσή του, «σβήνοντας» τις ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά. Συγκεκριμένα κατέλαβε την 40ή θέση, με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στα 7.70.



Τα τρία απευθείας εισιτήρια από τη σειρά του για τα ημιτελικά πήραν ο Νοτιοαφρικανός Φράνκο Λε Ρου, με 7.50, που είναι και ρεκόρ Αφρικής, ο Ισπανός Ενρίκε Γιορίς με 7.55 και ο Γάλλος, Ρομέιν Λεκόρ με 7.59.

Ο 34χρονος Κύπριος, Μίλαν Τραΐκοβιτς θα είναι στον απογευματινό ημιτελικό, καθώς ήταν 2ος στην 4η σειρά με 7.66 κι εκεί θα αγωνιστεί για να βρεθεί για 4η φορά στην καριέρα του σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου.

Ταχύτερος όλων στον προκριματικό ήταν ο ο Αμερικανός, Τρέι Κάνιγχαμ με 7.45, ενώ ακολούθησε ο Γάλλος, Βίλεμ Μπελοσιάν με 7.49.