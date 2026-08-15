Η Μπόρνμουθ απέλυσε 70χρονο που δούλευε στην ομάδα όλη του ζωή - Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Μπόρνμουθ απέλυσε έναν μακροχρόνιο υπάλληλο της μέσω mail, με τον σύλλογο να αναγκάζεται να εκδώσει ανακοίνωση, μετά τις οργισμένες αντιδράσεις των οπαδών.

Η Μπόρνμουθ έστειλε email σε έναν υπάλληλο της ανακοινώνοντας του ότι δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του για τη σεζόν 2026-27. Ο εν λόγω υπάλληλος, ο οποίος είναι άνω των 70 ετών, εργαζόταν στον σύλλογο για σχεδόν 60 χρόνια σε πολλαπλούς διαφορετικούς ρόλους κατά την ημέρα των αγώνων.

Η είδηση ​​της απόλυσης του κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το απρόσωπο email που στάλθηκε στο μέλος του προσωπικού με μακρά υπηρεσία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους οπαδούς των «Κερασιών».

Ένας συγγενής του απολυθέντος χαρακτήρισε την απόφαση του αγγλικού συλλόγου «αηδιαστική», καθώς έστειλε μήνυμα στον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, Τζιμ Φρεβόλα.

Το μήνυμα που δημοσιοποίησε ο συγγενής του υπαλλήλου στο «X» έγραφε: «Ένας συγγενής μας εργάζεται τις ημέρες των αγώνων για την @afcbournemouth εδώ και σχεδόν 60 χρόνια. Πωλήσεις προγραμμάτων, υπηρεσία στάθμευσης αυτοκινήτων και διάφοροι άλλοι ρόλοι. 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της σεζόν έλαβε αυτό από τον σύλλογο. Μια αηδιαστική προσέγγιση, ο σύλλογος @jimfrevola θα έπρεπε να ντρέπεται».

A relative of ours has been working on match days for @afcbournemouth for nearly 60 years. Programme selling, car park duty and various other roles. 2 weeks before the season starts he received this from the club. A disgusting approach @jimfrevola club should be ashamed pic.twitter.com/Bf2qwq2Dos — Ryan David (@ryandavid79) August 14, 2026

Από την πλευρά του, ο Φρεβόλα απάντησε στο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επέμεινε ότι το θέμα θα διερευνηθεί σε βάθος. Ο σύλλογος, μετά και από τις οργισμένες αντιδράσεις των οπαδών στα κοινωνικά δίκτυα, εξέδωσε τώρα μια δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα επικοινωνήσει με το μέλος του προσωπικού, αλλά και με άλλους υπαλλήλους που είχαν παρόμοιες εμπειρίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ:

«Η AFC Bournemouth έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με αλλαγές σε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στελέχωσης για τις ημέρες των αγώνων.

Έχουμε εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές κοινοποιήθηκαν σε ορισμένα μέλη της ομάδας μας που υπηρετούν εδώ και καιρό και αναγνωρίζουμε ότι δεν αντανακλούσαν τα πρότυπα που περιμένουμε από εμάς ως σύλλογος.

Οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει πολλά χρόνια υπηρεσίας στην AFC Bournemouth αξίζουν να αντιμετωπίζονται με εκτίμηση και σεβασμό.Επικοινωνούμε απευθείας με τους επηρεαζόμενους για να ακούσουμε τις ανησυχίες τους και να εξετάσουμε τις ατομικές τους περιστάσεις.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών μας για τη νέα σεζόν, έχουμε κάνει αλλαγές σε ορισμένους ρόλους και εργασιακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια του σταδίου, της περιμέτρου του και των γύρω περιοχών.

Αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές, αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος που επικοινωνούμε και αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τον σύλλογό μας.

Θα έπρεπε να το είχαμε διαχειριστεί καλύτερα αυτό και θα το κάνουμε καλύτερα. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους έχουν προσφέρει στην AFC Bournemouth όλα αυτά τα χρόνια, και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν υπηρετήσει τον σύλλογο εδώ και δεκαετίες».