O Αντώνης Μέρλος ψάχνει την υπέρβαση στον τελικό του ύψους, ο Χρήστος Ρούμτσιος στα 60μ. εμπ. και η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 60μ. ψάχνουν την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Η 2η ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το Σάββατο (21/3) εκτός από τον Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επί κοντώ, περιλαμβάνει τρεις ακόμα ελληνικές συμμετοχές.

Ο Αντώνης Μέρλος θα αγωνιστεί στον απευθείας τελικό στο ύψος ανδρών, που θα αρχίσει στις 13:15, ώρα Ελλάδας με τη συμμετοχή 12 αθλητών.

Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται για πρώτη φορά στη διοργάνωση, αλλά και στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Πήγε στο Τορούν με ατομικό ρεκόρ από τη φετινή σεζόν στα 2.27μ. και ο πρωταρχικός του στόχος είναι να πλησιάσει ή αν είναι δυνατόν να τη βελτιώσει.

Προγνωστικά δεν υπάρχουν, με βάση τις φετινές επιδόσεις ο καλύτερος είναι ο Τσέχος, Γιαν Στέφελα με 2.32μ., άλλοι έξι έχουν ξεπεράσει τα 2,30μ. κι ανάμεσά τους δεσπόζει ο Κορεάτης, Σανγκιέγκ Βου, που φιλοδοξεί να φθάσει στο 3ο χρυσό μετάλλιό του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στον κλειστό, μετά το Βελιγράδι το 2022 και πέρυσι στη Ναντζίνγκ.

Οι ελληνικές παρουσίες ανοίγει ο Χρήστος Ρούμτσιος στα 60μ. εμπ. Ο 23χρονος στο δικό του ντεμπούτο στη διοργάνωση θα τρέξει στην 3η από τις έξι σειρές του α' γύρου (11:34, ώρα Ελλάδας), όπου οι τρεις πρώτοι ανά σειρά και οι έξι καλύτεροι χρόνοι θα συνεχίσουν στον απογευματινό ημιτελικό.

Ο Ρούμτσιος έχει ατομικό ρεκόρ από τη φετινή σεζόν με 7.81, στη σειρά του έχει την 7η επίδοση, με τον Ισπανό, Ενρίκε Γιοπίς να έχει τον καλύτερο χρόνο με 7.45.

Αμέσως μετά ακολουθεί η προσπάθεια από τη Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 60μ. γυναικών. Η 26χρονη σπρίντερ επιστρέφει για την 3η συμμετοχή της στη διοργάνωση, μετά αυτές στο Μπέρμιγχαμ το 2018 (35η με 7.40) και στο Βελιγράδι το 2022 (32η με 7.35).

Η Σπανουδάκη έχει ατομικό ρεκόρ στα 7.23 και φετινό στα 7.25 και θα αγωνιστεί στην 3η από τις επτά σειρές του α' γύρου (12:19), με τις τρεις πρώτες ανά σειρά και τις τρεις αθλήτριες με τους καλύτερους χρόνους να προκρίνονται στα ημιτελικά. Η Ελληνίδα σπρίντερ με τα 7.25 έχει την 5η επίδοση στη σειρά της.



Το πρόγραμμα του Σαββάτου

(Σε ώρες Ελλάδας)

Πρωί

11:05 60μ. επτάθλου Ανδρών

11:20 60μ. εμπ. Ανδρών Α' Γύρος (Χρήστος Ρούμτσιος)

12:05 60μ. Γυναικών Α' Γύρος (Ραφαέλα Σπανουδάκη)

12:10 Επί κοντώ Επτάθλου Ανδρών

13:00 4Χ400μ. μικτή σκυταλοδρομία

13:15 Ύψος Ανδρών ΤΕΛΙΚΟΣ (Αντώνης Μέρλος)

13:22 800μ. Γυναικών Ημιτελικός

14:08 800μ. Ανδρών Ημιτελικός

Απόγευμα