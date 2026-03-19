Με τον Ανδρέα Πανταζή να αγωνίζεται στον τελικό του τριπλούν ανδρών θα κάνει πρεμιέρα το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας (20-22/3), εκεί όπου οι κορυφαίοι αθλητές του πλανήτη θα δώσουν το μεγάλο ραντεβού της χειμερινής σεζόν. Την πρεμιέρα για τα ελληνικά χρώματα, την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, θα κάνει ο Ανδρέας Πανταζής στο τριπλούν ανδρών.

Ο 26χρονος αθλητής του ΑΟ Μεγάρων βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας φέτος επίδοση στα 16.71μ, πολύ κοντά στο ατομικό του ρεκόρ που είναι 16.79μ. Ωστόσο, ένας τραυματισμός τον είχε κρατήσει μακριά από το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού όμως φέρεται να έχει επανέλθει. Ο τελικός του τριπλούν ανδρών ξεκινά στις 20:35.

Παράλληλα, την πρώτη μέρα των αγώνων, θα δούμε τρεις ακόμη τελικούς με αρκετό ενδιαφέρον. Στο πρωινό πρόγραμμα οι Μάχουτσικ, Πάτερσον αλλά και Τόπιτς θα διεκδικήσουν το χρυσό στο ύψος ενώ στο απογευματινό πρόγραμμα η Σάρα Μίττον ξεχωρίζει στη σφαιροβολία γυναικών ενώ εντυπωσιακός αναμένεται να είναι και ο τελικός των 60μ ανδρών.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ.