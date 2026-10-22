Στο Ελσίνκι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου το 2030

Δημήτρης Ντζάνης
Στο Ελσίνκι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου το 2030

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Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ελσίνκι θα φιλοξενηθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου το 2030.

Το Ελσίνκι θα φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου για το 2030, όπως αποφασίστηκε στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου στη Λοζάνη.

Η Φινλανδία θα φιλοξενήσει για τέταρτη φορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 1971, του 1994 και του 2012.

Στο Τόρουν το ευρωπαϊκό κλειστού το 2029

Σε γνώριμο στάδιο θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2029, καθώς το Τόρουν της Πολωνίας, θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης στην αρένα όπου τον χειμώνα του 2026 πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού .

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Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028 θα διεξαχθεί στη Σιλεσία, από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου, ενώ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού του 2027 θα φιλοξενηθεί στη Βαλένθια.

@Photo credits: INTIME, Στέφανος Κυριαζής
     

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