Σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη πήρε μέσα σε τρία λεπτά η Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς με τον Χόφμαν να πετυχαίνουν 2 γκολ κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Η Λεβερκούζεν όσο περνούσαν τα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο πίεζε συνεχώς τον ΟΦΗ, μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 35'. Για την ακρίβεια οι Γερμανοί μέσα σε τρία λεπτά στο Παγκρήτιο πέτυχαν δύο γκολ παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα νίκης.

Η αρχή έγινε στο 35' με τον Μορέιρα να κάνει το μακρινό σουτ, τον Λίλο να διώχνει και πάλι και τον Χόφμαν ανενόχλητο να σκοράρει κάνοντας το 0-1.

Τρία λεπτά ο σκόρερ του 0-1 ξαναχτύπησε. Αυτή την φορά ο Χόφμαν έπιασε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νικώντας τον Λίλο και κάνοντας το 0-2.