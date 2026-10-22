ΟΦΗ – Λεβερκούζεν: Μέσα σε τρία λεπτά ο Χόφμαν έκανε το 0-2 για τους Γερμανούς
Η Λεβερκούζεν όσο περνούσαν τα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο πίεζε συνεχώς τον ΟΦΗ, μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 35'. Για την ακρίβεια οι Γερμανοί μέσα σε τρία λεπτά στο Παγκρήτιο πέτυχαν δύο γκολ παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα νίκης.
Η αρχή έγινε στο 35' με τον Μορέιρα να κάνει το μακρινό σουτ, τον Λίλο να διώχνει και πάλι και τον Χόφμαν ανενόχλητο να σκοράρει κάνοντας το 0-1.
Τρία λεπτά ο σκόρερ του 0-1 ξαναχτύπησε. Αυτή την φορά ο Χόφμαν έπιασε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νικώντας τον Λίλο και κάνοντας το 0-2.
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