Κλοπ: Η επική ατάκα για τον Τσάβι και τους Ολλανδούς
Ολλανδία και Γερμανία κάνουν πρεμιέρα στον όμιλο της Ελλάδας για τη League A του Nations League την Πέμπτη (24/9), με τον Τσάβι να ντεμπουτάρει στον πάγκο της μεν και τον Γιούργκεν Κλοπ σε εκείνον της δε!
Ο Γερμανός εκλέκτορας μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά για τον Ισπανό ομόλογό του και δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί, λέγοντας ότι «ξέρω περισσότερους Ολλανδούς προσωπικά από τον Τσάβι, δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα αυτό αλλά είναι αλήθεια».
Πράγματι, ρίχνοντας μία ματιά στην αποστολή των Οράνιε, εντοπίζει κανείς τουλάχιστον τρεις παίκτες που έχουν συνεργαστεί με τον Κλοπ στη Λίβερπουλ (Φαν Ντάικ, Χράφενμπερχ, Χάκπο). Μένει όντως να φανεί εάν αυτό θα εξελιχτεί σε πλεονέκτημα για τον 59χρονο τεχνικό...
Jürgen Klopp: "I know more Dutch players personally than Xavi. I don't know if that's an advantage, but it's a fact."
by u/DuNennstMichSptzkopf in soccer
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