Ο Γιούργκεν Κλοπ αστειεύτηκε με αφορμή την προσεχή συνάντηση της Γερμανίας με την Ολλανδία του Τσάβι.

Ολλανδία και Γερμανία κάνουν πρεμιέρα στον όμιλο της Ελλάδας για τη League A του Nations League την Πέμπτη (24/9), με τον Τσάβι να ντεμπουτάρει στον πάγκο της μεν και τον Γιούργκεν Κλοπ σε εκείνον της δε!

Ο Γερμανός εκλέκτορας μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά για τον Ισπανό ομόλογό του και δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί, λέγοντας ότι «ξέρω περισσότερους Ολλανδούς προσωπικά από τον Τσάβι, δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα αυτό αλλά είναι αλήθεια».

Πράγματι, ρίχνοντας μία ματιά στην αποστολή των Οράνιε, εντοπίζει κανείς τουλάχιστον τρεις παίκτες που έχουν συνεργαστεί με τον Κλοπ στη Λίβερπουλ (Φαν Ντάικ, Χράφενμπερχ, Χάκπο). Μένει όντως να φανεί εάν αυτό θα εξελιχτεί σε πλεονέκτημα για τον 59χρονο τεχνικό...