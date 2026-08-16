Η Ελίνα Τζένγκο εμφανίστηκε χωρίς ρυθμό στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και με 54,01μ. έμεινε στην 11η θέση.

Η Ελίνα Τζένγκο στην 3η συμμετοχή της σε τελικό του ακοντισμού σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την εμφάνιση που θα ήθελε και με καλύτερη βολή στα 54,01μ. έμεινε στην 11η θέση, ολοκληρώνοντας την παρουσία της μετά το τέλος των τριών πρώτων βολών.

Η 24χρονη Τζένγκο πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο το 2022 και 6η στη Ρώμη το 2024, στον προκριματικό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ σημείωσε την καλύτερη φετινή της επίδοση με 59,82μ., όμως στον τελικό έμεινε μακριά από ανάλογη επίδοση.

Άνοιξε την παρουσία της με άκυρη βολή κι αυτό φάνηκε να την αγχώνει. Στη 2η βολή σημείωσε 53,09μ., παραμένοντας στη 12η θέση κι ολοκλήρωσε τον αγώνα της με 54,01μ., απλά προσπερνώντας στην 11η θέση τη Γερμανίδα, Λουίζα Τρέμελ (53,19μ.).