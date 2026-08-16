Ύποπτος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου έξω από το «Alexander Stadium», με αποτέλεσμα να ακυρωθούν απονομές και οι αθλητές με τους θεατές να αποχωρήσουν με μεγάλη καθυστέρηση, τι ανακοίνωσε η European Athletics.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/8) στο «Στάδιο Αλεξάντερ» που φιλοξενεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Οι απονομές των μεταλλίων σε έξι αγωνίσματα, που γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από το στάδιο αναβλήθηκαν, έπειτα από τη σύλληψη ενός άνδρα. Γύρω στις 20:15 τοπική ώρα ένας άνδρας με ψεύτικη διαπίστευση συνελήφθη έπειτα από ανησυχίες για ύποπτη δραστηριότητα έξω από το στάδιο.

Ως προληπτικό μέτρο, ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας, οι 23.000 περίπου θεατέςγια προληπτικούς λόγους παρέμειναν στις θέσεις τους ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα, ενώ με μεγάλη καθυστέρηση έγινε η μεταφορά των αθλητών και των αποστολών από το στάδιο στα ξενοδοχεία.

Εν όψει της τελευταίας μέρας του πρωταθλήματος το βράδυ της Κυριακής (16/8), η European Athletics εξέδωσε ανακοίνωση, σε αυτύ αναφέρει τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η τοπική οργανωτική επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις τοπικές αρχές για να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποψινή τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Στάδιο Αλεξάντερ.

Οποιαδήποτε προβλήματα σχετίζονται με τη χθεσινή βραδιά έχουν πλέον επιλυθεί πλήρως. Έχει γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή διεξαγωγή του αποψινού αγώνα.

Οι οπαδοί μπορούν να είναι σίγουροι ότι είναι ασφαλείς να παρευρεθούν στο στάδιο για την τελευταία βραδιά του πρωταθλήματος. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους θεατές σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια αξέχαστη τελική περίοδος».