Ευρωπαϊκό Στίβου: Οι Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη εκτός τελικού στα 200μ.
Ο στόχος πρόκρισης στον τελικό των 200μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ ήταν ένας ιδιαίτερα δύσκολος στόχος για τις Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη.
Η Εμμαμουηλίδου, που ήταν φιναλίστ πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη, μέσα σε λίγες ώρες βελτίωσε ξανά το φετινό της ρεκόρ, από τα 23.15 του 1ου γύρου κατέβηκε στα 23.06, παίρνοντας την 4η θέση στην 1η σειρά και τη 10η στο σύνολο, με το 8ο εισιτήριο του τελικού να πηγαίνει στην Μπολγκάργκα Τάκατς με 22.77.
Ακολούθησε η Ραφαέλα Σπανουδάκη στη 2η σειρά, όπου με χρόνο 23.45 κατετάγη στην 21η θέση. Ταχύτερη των ημιτελικών η Έιμι Χαντ με 22.37, με τη Βρετανίδα μετά τη νίκη της στα 100μ. να πηγαίνει για το νταμπλ.
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