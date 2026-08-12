Ευρωπαϊκό Στίβου: Έβδομη η Σκαρβέλη με season best στον τελικό της σφυροβολίας
Η Σταματία Σκαρβέλη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέλαβε την έβδομη θέση στον τελικό της σφυροβολίας, με καλύτερη προσπάθεια στα 69.54μ
Οι προσπάθειες της Σκαρβέλη δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελε. Η σφυροβόλος έκανε βολή στα 67.90μ, την οποία τη βελτίωσε στη συνέχεια με την βολή στο 68.98μ. Με την δεύτερη βολή της, η οποία ήταν η καλύτερη στις πρώτες τρεις προσπάθειές της, η Ελληνίδα πέρασε στην τελική οκτάδα διεκδικώντας κάτι καλύτερο.
Η τέταρτη βολή της ήταν άκυρη, ενώ η πέμπτη ήταν η καλύτερή της στον τελικό. Η Σκαρβέλη έριξε βολή στα 69.42μ. πραγματοποιώντας season best. Όμως, η καλύτερη βολή ήρθε στο τέλος για την Ελληνίδα αφού έριξε τη σφύρα στα 69.54μ.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σφυροβολία στέφθηκε η Σίλια Κόσονεν από τη Φινλανδία με βολή στα 76.28μ, δεύτερη ήταν η Σάρα Φαντίνι από την Ιταλία με προσπάθεια στα 74.35μ. και την τριάδα συμπλήρωσε η Νορβηγίδα Μπεατρίς Νεντμπέργκε Λιάνο με 72.88μ.
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