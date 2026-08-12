Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του και η απίθανη συλλογή του μεγαλώνει.

O Mίλτος Τεντόγλου δεν σταματά τη συλλογή χρυσών μεταλλίων, στο Μπέρμιγχαμ ο 28χρονος έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του και ο «χρυσή» συλλογή του μεγαλώνει.

Ο Τεντόγλου πλέον έφθασε στα 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες, διοργανώσεις, ενώ έχει και τρία ασημένια μετάλλια, σε μια απίθανη συγκομιδή. Στα παρακάτω που θα διαβάσετε, προσθέστε τις 10 νίκες του σε αγώνες Diamond League και τις τρεις πρωτιές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων.

Τα μετάλλια του Τεντόγλου

Ολυμπιακοί Αγώνες

Τόκιο 2021 Χρυσό

Παρίσι 2024 Χρυσό

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Γιουτζίν 2022 Ασημένιο

Βουδαπέστη 2023 Χρυσό

Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού

Βελιγράδι 2022 Χρυσό

Γλασκώβη 2024 Χρυσό

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Βερολίνο 2018 Χρυσό

Μόναχο 2022 Χρυσό

Ρώμη 2024 Χρυσό

Μπέρμιγχαμ 2026 Χρυσό

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κλειστού

Γλασκώβη 2019 Χρυσό

Τορούν 2021 Χρυσό

Κωνσταντινούπολη 2023 Χρυσό

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Κρακοβία 2023 Χρυσό

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

Γκέβλε 2019 Χρυσό

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων

Μπίτγκοζ 2016 Ασημένιο



Ευρωπαϊκό Πρωτάθληνα Εφήβων

Γκροσέτο 2017 Χρυσό

Continental Cup