Τεντόγλου: Η ατελείωτη λίστα χρυσού, που φέρνει ζαλάδα
O Mίλτος Τεντόγλου δεν σταματά τη συλλογή χρυσών μεταλλίων, στο Μπέρμιγχαμ ο 28χρονος έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του και ο «χρυσή» συλλογή του μεγαλώνει.
Ο Τεντόγλου πλέον έφθασε στα 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες, διοργανώσεις, ενώ έχει και τρία ασημένια μετάλλια, σε μια απίθανη συγκομιδή. Στα παρακάτω που θα διαβάσετε, προσθέστε τις 10 νίκες του σε αγώνες Diamond League και τις τρεις πρωτιές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων.
Τα μετάλλια του Τεντόγλου
Ολυμπιακοί Αγώνες
- Τόκιο 2021 Χρυσό
- Παρίσι 2024 Χρυσό
Παγκόσμια Πρωταθλήματα
- Γιουτζίν 2022 Ασημένιο
- Βουδαπέστη 2023 Χρυσό
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού
- Βελιγράδι 2022 Χρυσό
- Γλασκώβη 2024 Χρυσό
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
- Βερολίνο 2018 Χρυσό
- Μόναχο 2022 Χρυσό
- Ρώμη 2024 Χρυσό
- Μπέρμιγχαμ 2026 Χρυσό
Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κλειστού
- Γλασκώβη 2019 Χρυσό
- Τορούν 2021 Χρυσό
- Κωνσταντινούπολη 2023 Χρυσό
Ευρωπαϊκοί Αγώνες
- Κρακοβία 2023 Χρυσό
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23
- Γκέβλε 2019 Χρυσό
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
- Μπίτγκοζ 2016 Ασημένιο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληνα Εφήβων
- Γκροσέτο 2017 Χρυσό
Continental Cup
- Οστράβα 2018 Ασημένιο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.