Απίστευτο σκηνικό στη Βολιβία: Βρέθηκαν 86 κιλά μαριχουάνας στο πούλμαν που θα μετέφερε τη Σάο Πάολο

Ένα ασυνήθιστο σκηνικό έλαβε χώρα στη Βολιβία, καθώς το πούλμαν που θα μετέφερε τη βραζιλιάνικη ομάδα, Σαό Πάολο, βρέθηκε γεμάτο ναρκωτικά.

Το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής έζησε για άλλη μια φορά μια σουρεαλιστική στιγμή, με τη Σάο Πάολο να βρίσκεται, άθελα της, στο επίκεντρο. Αναλυτικότερα, η βραζιλιάνικη ομάδα έφτασε στη Σάντα Κρουζ ντε λα Σιέρα της Βολιβίας, προτού ταξιδέψει για το μεγάλο υψόμετρο της Λα Παζ, όπου θα αντιμετώπιζε την Μπολιβάρ, στο πλαίσιο της φάση των «16» του Copa Sudamericana.

Ωστόσο, η άφιξη της ομάδας στην πόλη πέρασε από κάποια εμπόδια, καθώς η αστυνομία βρήκε 86 κιλά μαριχουάνας στο λεωφορείο που υποτίθεται ότι θα παραλάμβανε την αποστολή από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σάο Πάολο προσέλαβε την εταιρεία Buses Cosmos για να μεταφέρει με ασφάλεια τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στην πόλη. Ωστόσο, το όχημα κατασχέθηκε κοντά στην πόλη Κοτσαμπάμπα και δεν έφτασε ποτέ στο αεροδρόμιο.

Οι δύο οδηγοί του οχήματος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και σύμφωνα με τις βολιβιανές αρχές, θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον δικαστή, ενώ παράλληλα η αστυνομία και η εισαγγελία διερευνούν την προέλευση και τον προορισμό των ναρκωτικών και προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Μέχρι τη στιγμή που η ομάδα έφτασε στη Σάντα Κρουζ ντε λα Σιέρα, η εταιρεία μεταφορών είχε επιλύσει το θέμα, αντικαθιστώντας το όχημα που θα μετέφερε παίκτες και επιτελείο και έτσι δεν υπήρξαν περαιτέρω προβλήματα.

Le bus qui devait transporter l'équipe de São Paulo 🇧🇷 en Bolivie 🇧🇴 a été SAISI AVEC 86 KG DE MARJIUANA. 🚬🌿



L'entreprise sous-traitante du club a dû fournir un autre bus au club pour transporter la délégation.



Trois personnes ont été arrêtés.



😳😳😳



📸 @UOL pic.twitter.com/30IiUgQIJ5 August 12, 2026

Για την ιστορία το ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες έληξε ισόπαλο με 1-1 και έτσι η Σάο Πάολο θα διεκδικήσει στην έδρα της την πρόκριση στους «8» της δεύτερης τη τάξει λατινοαμερικάνικης διοργάνωσης.