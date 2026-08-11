Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου, πανηγυρίζοντας το με την ελληνική σημαία.

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε το σερί του στο Μπέρμιγχαμ! Στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8.44μ.

Αυτή ήτα η τέταρτη φορά που ο χρυσός Ολυμπιονίκης αναδεικνύεται σε πρωταθλητή Ευρώπης, προσθέτοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην τεράστια καριέρα του.

Ο ίδιος, μάλιστα, άφησε την 5η και 6η προσπάθειά του στον τελικό μιας και τα άλματα του δεύτερου Σιμόν Εχάμερ δεν τον ανησύχησαν. Με το τέλος του αγώνα, ο Τεντόγλου πήρε την ελληνική σημαία στα χέρια και πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.