Τεντόγλου: Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε το σερί του στο Μπέρμιγχαμ! Στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8.44μ.
Αυτή ήτα η τέταρτη φορά που ο χρυσός Ολυμπιονίκης αναδεικνύεται σε πρωταθλητή Ευρώπης, προσθέτοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην τεράστια καριέρα του.
Ο ίδιος, μάλιστα, άφησε την 5η και 6η προσπάθειά του στον τελικό μιας και τα άλματα του δεύτερου Σιμόν Εχάμερ δεν τον ανησύχησαν. Με το τέλος του αγώνα, ο Τεντόγλου πήρε την ελληνική σημαία στα χέρια και πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.
Δείτε τους πανηγυρισμούς του Μιλτου Τεντόγλου
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