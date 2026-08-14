Δείτε πότε και με ποιον παίζει η Εθνική Παίδων για την 5η θέση του Eurobasket U16.

Η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα προς πέμπτη θέση του Eurobasket U16, επικρατώντας της Πολωνίας με 102-84.

Πλέον η «γαλανόλευκη» περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία - Ρουμανία, προκειμένου να παίξει το ματς της πέμπτης θέσης.

Η αναμέτρηση για τις θέσεις 5-6 είναι προγραμματισμένη το Σάββατο (15/08) στις 13:00.

Αποτελέσματα

14/8

Θέσεις 1-4

18.00 Λιθουανία-Γαλλία

20.30 Ισπανία-Λετονία

Θέσεις 5-8

Πολωνία-Ελλάδα 84-102

15.30 Γερμανία-Ρουμανία

Θέσεις 9-12

18.00 Ιταλία-Τουρκία

20.30 Τσεχία-Σερβία

Θέσεις 13-16