Eurobasket U16: Πότε και με ποιον παίζει η Εθνική Παίδων για την 5η θέση
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Δείτε πότε και με ποιον παίζει η Εθνική Παίδων για την 5η θέση του Eurobasket U16.
Η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα προς πέμπτη θέση του Eurobasket U16, επικρατώντας της Πολωνίας με 102-84.
Πλέον η «γαλανόλευκη» περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία - Ρουμανία, προκειμένου να παίξει το ματς της πέμπτης θέσης.
Η αναμέτρηση για τις θέσεις 5-6 είναι προγραμματισμένη το Σάββατο (15/08) στις 13:00.
Αποτελέσματα
14/8
Θέσεις 1-4
- 18.00 Λιθουανία-Γαλλία
- 20.30 Ισπανία-Λετονία
Θέσεις 5-8
- Πολωνία-Ελλάδα 84-102
- 15.30 Γερμανία-Ρουμανία
Θέσεις 9-12
- 18.00 Ιταλία-Τουρκία
- 20.30 Τσεχία-Σερβία
Θέσεις 13-16
- 13.00 Ισραήλ-Γεωργία
- 15.30 Βέλγιο-Σλοβενία
@Photo credits: Fiba
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