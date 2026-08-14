Την Κυριακή 16 Αυγούστου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, για μια ακόμη μάχη του Καραλή με τον Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το καθήκον του και προκρίθηκε σε έναν ακόμη τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς με ένα άλμα στα 5, 60. πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό.

Ο τελικός του Μπέρμιγχαμ είναι προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2ΣΠΟΡ. Τότε ο «Μανόλο» έχει δώσει «ραντεβού» με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στην τελευταία μέρα του πρωταθλήματος.