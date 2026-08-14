Καραλής: Πότε είναι ο τελικός του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την Κυριακή 16 Αυγούστου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, για μια ακόμη μάχη του Καραλή με τον Ντουπλάντις.
Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το καθήκον του και προκρίθηκε σε έναν ακόμη τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς με ένα άλμα στα 5, 60. πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό.
Ο τελικός του Μπέρμιγχαμ είναι προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2ΣΠΟΡ. Τότε ο «Μανόλο» έχει δώσει «ραντεβού» με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στην τελευταία μέρα του πρωταθλήματος.
@Photo credits: eurokinissi, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.