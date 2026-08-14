Απάντηση Τσικίνιο για τη δραστηριότητά του στο Instagram: «Θα κάνω ό,τι θέλω με τα social media, χαρούμενος στον Ολυμπιακό»

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Βρισκόμαστε εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συνάντησης των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ που ήταν προγραμματισμένη για αργά το μεσημέρι και από εκεί θα βγουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ωστόσο πριν από αυτό ο Ισπανός τεχνικός έκανε την προπόνησή του στην ομάδα των Πειραιωτών με ένα πρόγραμμα για περίπου 2 ώρες.
Εκεί στάθηκε και στη σημασία της πρώτης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Μεταξύ άλλων είπε προς τους παίκτες του - και ενώ ήταν φανερό μετά τον αγώνα με τη Ναϊμέγκεν το πόσο είχε στεναχωρηθεί με τον αποκλεισμό - ότι «ήταν ένας πολύ δύσκολος αποκλεισμός για εμάς αυτός με τη Ναϊμέγκεν. Στην Ευρώπη έχουμε το Europa αλλά ο βασικός μας στόχος είναι η κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο βασικός και μεγάλος μας στόχος. Αφήνουμε λοιπόν πίσω τη Ναϊμέγκεν και εστιάζουμε στον Ατρόμητο. Ρίχνουμε εκεί την προσοχή μας».
Στο αγωνιστικό σκέλος ο Ζότα δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα. Επίσης ο Ελ Καμπί καταπονήθηκε ιδιαίτερα στα 2 ματς με τη Ναϊμέγκεν και μένει να φανεί η διαχείρισή του.
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