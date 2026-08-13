Παρί Σεν Ζερμέν - Άστον Βίλα: Η απονομή των Παριζιάνων
Ακόμα μια σεζόν, ακόμα ένα τρόπαιο για την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε. Οι Παριζιάνοι συνέχισαν από εκεί που έμειναν πέρσι, αφού υπέταξαν με 2-1 την Άστον Βίλα στην πρεμιέρα τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και κατέκτησαν για δεύτερη σερί φορά το Super Cup Ευρώπης.
Αφού οι Άγγλοι ανέβηκαν πρώτοι στο βάθρο και έλαβαν τα μετάλλια τους, στη συνέχεια πήρε σειρά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε για την απονομή. Μετά το τέλος της σχετικής διαδικασίας, ο Μαρκίνιος παρέλαβε την κούπα στα χέρια και την σήκωσε στον ουρανό του Ζάλτσμπουργκ, πυροδοτώντας τους πανηγυρισμούς ολόκληρης της ομάδας.
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