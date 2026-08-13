Τα ενθύμια του Φούντα από το Super Cup: Το καρεκλάκι, το διχτάκι και το πούρο του θριάμβου

Ο περιχαρής Ταξιάρχης Φούντας έφυγε από το Παγκρήτιο Στάδιο με τα... λάφυρα του θριάμβου. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός.

Ο ΟΦΗ μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες σήκωσε δεύτερο τρόπαιο και αυτή τη φορά στον τόπο του. Οι Κρητικοί διατήρησαν τον κορμό της επιτυχίας τους και από τους κομβικούς παίκτες του γκρουπ είναι ο Ταξιάρχης Φούντας.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός περνούσε από τη μεικτή ζώνη, έχοντας τα... λάφυρα του θριάμβου του Super Cup.

Ο Τάξι πόζαρε στην κάμερα του Gazzetta, έχοντας ως ενθύμια ένα καρεκλάκι από το Παγκρήτιο Στάδιο και ένα κομμάτι από τα δίχτυα

Φυσικά, όπως και μετά τον θρίαμβο του Κυπέλλου δεν θα μπορούσε να λείπει και το πούρο της νίκης.