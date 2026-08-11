Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8.44μ στην τέταρτη προσπάθεια
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Μία εκπληκτική τέταρτη προσπάθεια πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου, περνώντας και πάλι στην πρώτη θέση του τελικού του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μπορεί να το πρώτο του άλμα στα 8.27μ να το ξεπέρασε ο Σιμόν Εχάμερ, ωστόσο η απάντηση ήρθε λίγο αργότερα από τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 8.44μ. περνώντας και πάλι στην κορυφή της συνολικής κατάταξης.
Θυμίζουμε πως νωρίτερα ο Ελβετός αθλητής είχε ρίξει τον Τεντόγλου στη δεύτερη θέση με άλμα στα 8.29μ. Βέβαια, η... απάντηση του χρυσού Ολυμπιονική ήταν άμεση και πολύ ηχηρή!
Δείτε το άλμα του Τεντόγλου στα 8.44μ.
@Photo credits: INTIME
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