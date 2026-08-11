Μία εκπληκτική τέταρτη προσπάθεια πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου, περνώντας και πάλι στην πρώτη θέση του τελικού του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μπορεί να το πρώτο του άλμα στα 8.27μ να το ξεπέρασε ο Σιμόν Εχάμερ, ωστόσο η απάντηση ήρθε λίγο αργότερα από τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 8.44μ. περνώντας και πάλι στην κορυφή της συνολικής κατάταξης.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ο Ελβετός αθλητής είχε ρίξει τον Τεντόγλου στη δεύτερη θέση με άλμα στα 8.29μ. Βέβαια, η... απάντηση του χρυσού Ολυμπιονική ήταν άμεση και πολύ ηχηρή!