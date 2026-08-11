Τεντόγλου: Μπήκε... αγριεμένος με πρώτη προσπάθεια στα 8.27μ.
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Με πολύ καλό άλμα ξεκίνησε τις προσπάθειές του στον τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου.
«Αγριεμένος» ξεκίνησε τον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής ήταν αυτός που... άνοιξε τον αγώνα, πραγματοποιώντας άλμα στα 8.27μ.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης σημειώνεται πως είχε κόντρα άνεμο -1.4 μ/δ, γεγονός που ενδεχομένως να τον εμπόδισε να κάνει μεγαλύτερο άλμα. Πάντως ο Τεντόγλου έδειξε από την πρώτη προσπάθεια τις διαθέσεις του στον μεγάλο τελικό.
Δείτε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
@Photo credits: INTIME
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