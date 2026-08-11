Η Γεωργία Δεσπολλάρη έτρεξε τα 800μ. σε 1:59.29 στον 1ο γύρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καταρρίπτοντας ένα πανελλήνιο ρεκόρ που άντεχε από το 2005.

Η Γεωργία Δεσπολλάρη το έψαχνε από την περσινή σεζόν και το βρήκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

Η 23χρονη δρομέας, παίρνοντας μέρος στη 1η σειρά του 1ου γύρου σημείωσε 1:59.29, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών που είχε η Μαρία Παπαδοπούλου με 1:59.79 και το είχε πετύχει στις 14 Ιουνίου 2005 στο «Τσικλητήρεια» στο ΟΑΚΑ.

Η δρομέας από την Ηλεία είχε φθάσει το ρεκόρ της στα 2:00:32 και στον αγώνα της στο Μπέρμιγχαμ εκμεταλλεύτηκε τον έντονο συναγωνισμό και «έσβησε» ένα πανελλήνιο ρεκόρ είκοσι ενός ετών.

Με την ολυμπιονίκη Κέλι Χόντζκινσον να δίνει τον ρυθμό, η Δεσπολλάρη πέρασε τα 400μ. σε 57,9, τα 700μ. σε 1:43.6 για να τερματίσει σε 1:59.29, σε μια κούρσα όπου και οι οκτώ αθλήτριες κατέβηκαν τα δύο λεπτά και έγιναν συνολικά δύο εθνικά και τρία ατομικά ρεκόρ.

Για μια θέση εκτός ημιτελικών

H Δεσπολλάρη για λίγα λεπτά έζησε και την αγωνία αν θα ήταν και στα ημιτελικά, με βάση τον χρόνο της. Από τις τέσσερις σειρές, πέρα από τις τρεις πρώτες ανά σειρά, την πρόκριση εξασφάλιζαν και οι αθλήτριες με τους τέσσερις καλύτερους χρόνους.

Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού μετά τη σειρά της ήταν 3η επιλαχούσα, όμως μετά την 3η σειρά δύο αθλήτριες την ξεπέρασαν και την άφησαν για μια θέση εκτός ημιτελικών.