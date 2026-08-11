Ο Δημήτρης Παυλίδης στην πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πέρασε στον τελικό της δισκοβολίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Δημήτρης Παυλίδης συνδύασε την πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, με την πρόκριση στον τελικό της δισκοβολίας την Πέμπτη (13/8, 22:45).

Με το όριο της απευθείας πρόκρισης στα 66,00μ., ο 23χρονος πρωταθλητής, άρχισε τον προκριματικό του αγώνα με 59,46μ., όμως στη 2η προσπάθεια βελτιώθηκε στα 63,14μ. κι εξασφάλισε την πρόκριση με την 6η επίδοση.

Πλέον στον τελικό θα έχει την ευκαιρία να βγάλει μεγαλύτερες βολές και να κυνηγήσει το ατομικό του ρεκόρ των 65,11μ. Δύο από τα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος ο Λιθουανός, Μίκολας Αλέκνα και ο Τσέχος Κρίστιαν Τσεχ ήταν οι μόνοι που πέρασαν το όριο των 66,00μ., με 67,74μ. και 67,52μ., αντίστοιχα.

O Λεβαντίνος ατομικό ρεκόρ, για μια θέση εκτός ημιτελικών στα 400μ. εμπ.



Σπουδαία εμφάνιση, που συνδυάστηκε με ατομικό ρεκόρ, πραγματοποίησε ο Δημήτρης Λεβαντίνος στα 400μ. εμπ. Ο 29χρονος στην 2η παρουσία του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σημείωσε επίδοση στα 50.03, βελτιώνοντας εντυπωσιακά το ατομικό του ρεκόρ των 50.26, που σημείωσε στο φετινό πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο.

Όμως δεν είχε την ευτυχία να το συνδυάσει με πρόκριση στα ημιτελικά, κατέλαβε τη 14η θέση, ενώ το 13ο και τελευταίο εισιτήριο, πήγε στον Δανό, Σεμπάστιαν Μονέρετ με 49.94.



Ο Χρήστος Ρούμτσιος στο δικό του ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 110μ. εμπ. (13.75) και να διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο 23χρονος σημείωσε 14.12, πήρε τη 17η θέση, τη στιγμή που η πρόκριση έκλεισε στα 13.94.

Ο Κύπριος, Μίλαν Τραΐκοβιτς προερχόμενος από το χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας πριν από 15 ημέρες στη Γλασκώβη (13:32), ήταν ο ταχύτερος στα προκριματικά με 13.50.