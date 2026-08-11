Λουκάκου: «Here we go» για τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε
Μια ανάσα πριν υπογράψει στη Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τα «καναρίνια» και πλέον εκκρεμεί το να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί το τυπικό της διαδικασίας.
Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νάπολι αποδέχθηκε την πρόταση των 6 εκατ. ευρώ την οποία κατέθεσε πριν λίγες ώρες η Φενέρ κι έδωσε το πράσινο φως για να «σφραγιστεί» το deal.
Ο Βέλγος φορ αγωνίζεται στους Παρτενοπέι από το 2024, όμως φαίνεται πως ήταν πλέον έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να μετακομίσει στη γειτονική μας χώρα.
Αρχικά η Νάπολι είχε απορρίψει την πρόταση των 6 εκατ. που είχε φτάσει στα γραφεία της για τον 33χρονο διεθνή, στη συνέχεια όμως υποχώρησε στο οικονομικό και έδωσε το «ΟΚ» για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταγραφής του. Πριν καταλήξει στην Τουρκία, ο Λουκάκου είχε συνδεθεί και με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ από το MLS.
🚨🟡🔵 Romelu Lukaku to Fenerbahçe, here we go! Green light from Napoli as club to club agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
New bid revealed last night worth over €6m has been accepted, Lukaku has also agreed all terms.
Verbal agreement so far, paperwork to be checked today. pic.twitter.com/LrgF8wwXxK
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