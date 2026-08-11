Η Νάπολι τα βρήκε σε όλα με τη Φενέρμπαχτσε για την παραχώρηση του Λουκάκου, με τον Βέλγο να γίνεται κάτοικος Κωνσταντινούπολης για 6 εκατ. ευρώ.

Μια ανάσα πριν υπογράψει στη Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τα «καναρίνια» και πλέον εκκρεμεί το να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί το τυπικό της διαδικασίας.

Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νάπολι αποδέχθηκε την πρόταση των 6 εκατ. ευρώ την οποία κατέθεσε πριν λίγες ώρες η Φενέρ κι έδωσε το πράσινο φως για να «σφραγιστεί» το deal.

Ο Βέλγος φορ αγωνίζεται στους Παρτενοπέι από το 2024, όμως φαίνεται πως ήταν πλέον έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να μετακομίσει στη γειτονική μας χώρα.

Αρχικά η Νάπολι είχε απορρίψει την πρόταση των 6 εκατ. που είχε φτάσει στα γραφεία της για τον 33χρονο διεθνή, στη συνέχεια όμως υποχώρησε στο οικονομικό και έδωσε το «ΟΚ» για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταγραφής του. Πριν καταλήξει στην Τουρκία, ο Λουκάκου είχε συνδεθεί και με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ από το MLS.