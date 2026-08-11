H εθνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Σημαντική επιτυχία για την εθνική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, ένα αγώνισμα που θα κλείσει το πρόγραμμα της Τρίτης (11/8, 21:06).

Η ελληνική τετράδα αποτελούμενη από τους Απόστολο Χρήστου, Ευάγγελο Ντούμα, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου τερμάτισε σε 3:45.90, επίδοση που έδωσε την πρόκριση με τον 5ο καλύτερο χρόνο.

Ο Απόστολος Χρήστου, που επέστρεψε στον τόπο όπου πριν από δύο χρόνια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αγωνιζόμενος πρώτος, σημείωσε ρεκόρ περιόδου στα 100μ. ύπτιο με 52.51.

Την καλύτερη επίδοση σημείωσε η ομάδα της Ρωσίας με 3:43.02 κι ακολούθησαν η Γαλλία (3:44.27), η Μεγάλη Βρετανία (3:45.69) και η Ισπανία (3:45.87).