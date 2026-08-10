Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο με 8:33.76, στην πρώτη της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Ιδανικά ξεκίνησε για την ελληνική αποστολή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, με την Άρτεμις Βασιλάκη να εξασφαλίζει την πρόκριση στον τελικό των 800μ. ελεύθερο.

Στην πρώτη της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, η 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο τερμάτισε έκτη στα προκριματικά με χρόνο 8:33.76 και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό (11/8, 20:53).

Η Βασιλάκη θα έχει μάλιστα την ευκαιρία να κυνηγήσει ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς η κορυφαία ελληνική επίδοση είναι το 8:32.29 που σημείωσε τον περασμένο Μάρτιο στο ίδιο κολυμβητήριο.

Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η Ιταλίδα και τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα, Σιμόνα Κουανταρέλα, με 8:23.17. Ακολούθησαν η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε (8:26.01), η Ουγγαρέζα Βίβιεν Γιακλ (8:28.87), η Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ (8:32.76) και η Σουηδή Τίλντα Χαλ (8:33.12).

Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Πορτογαλίδα Φραντσίσκα Σοάρες Μαρτίνς (8:35.94) και η Ισπανίδα Μαρία Ντε Βαλντές (8:36.76).