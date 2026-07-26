O Σαραμπογιούκοφ στα 8.48μ. στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, ο Φουρλάνι δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα Ιταλίας

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας στο μήκος με 8.48μ., ο Ματία Φουρλάνι επέλεξε να μην αγωνιστεί στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στις δηλώσεις του μετά τα 8,66μ. που σημείωσε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο, αναφέρθηκε και στο επικείμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου).

Εστίασε στον Ματία Φουρλάνι, ως κύριο αντίπαλό του, ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής πριν από 10 μήνες στο Τόκιο, δεν αγωνίστηκε την Κυριακή (26/7) στο πρωτάθλημα της χώρας του στη Φλωρεντία.

O 21χρονος άρχισε τη σεζόν με 8.43μ. στην Κίνα, όμως στις 23 Μαΐου τραυματίστηκε στη διάρκεια του Diamond League στη Σιαμέν, επανεμφανίστηκε στις 10 Ιουλίου στο Μονακό, μένοντας 7ος με 8.,01μ. ενώ δεν αγωνίστηκε στη Φλωρεντία, δίνοντας την ευκαιρία στον Φραντσέσκο Ιντζόλι να αναδειχθεί πρωταθλητής Ιταλίας, με ατομικό ρεκόρ στα 8.27μ.

Την ίδια ώρα ο Μπόζινταρ Καραμπογιούκοφ κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας με 8,.48μ., ένα εκατοστό πίσω από το εθνικό ρεκόρ που σημείωσε με 8.49μ. στις 14 Ιουλίου στο Πλόβντιβ. Παράλληλα, ο 22χρονος ήταν νικητής και στο ύψος, με άλμα στα 2.15μ.

Τέλος, ο Σίμον Μπατζ κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα Γερμανίας, με ατομικό ρεκόρ στα 8.29μ.