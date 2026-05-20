Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε λύσεις στα tie break απέναντι στο Λέρνερ Τιέμν, γνώρισε την ήττα με 7-6(4), 7-6(2) και μαζί τον αποκλεισμό στον 2ο γύρο στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μας είχε συνηθίσει να χάνει δύο και μάλιστα διαδοχικά tie break στον ίδιο αγώνα, συνέβη στο παιχνίδι με τον Λέρνετ Τιέν στη Γενεύη, με τον Αμερικανό περισσότερο ψύχραιμο να επικρατεί με 7-6(4), 7-6(2) και να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά της ελβετικής πόλης.

Λίγες ημέρες πριν από το Roland Garros, o Tσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία για τουλάχιστον ένα ακόμα παιχνίδι στη Γενεύη, μια ευκαιρία που σε μεγάλο ποσοστό τη σπατάλησε στο tie break του 1ου σετ, όταν προηγήθηκε με 4-1, αλλά ο 20χρονος αριστερόχειρας Ιταλός απάντησε με έξι στη σειρά πόντους.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις το παιχνίδι, κράτησε με δυσκολία το σερβίς του στο εναρκτήριο game κι έφθασε σε break μετά το διπλό λάθος του Τιέν για το 2-0.

Όμως ο Τιέν πήρε άμεσα πίσω τo break και ισοφάρισε σε 2-2. Οι παίκτες διατήρησαν το σερβίς τους μέχρι το 4-4. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό break point (15-40), όμως αντέδρασε σωστά και με σερί τεσσάρων πόντων έφθασε στο 5-4.

Ο Τιέν μετά τη 2η ισοπαλία στο 10ο game, ισοφάρισε σε 5-5, με το σετ να κυλά στο 6-6 και στο tie break: O Tσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, όμως η συνέχεια ανήκε στον Τιέν, που πέτυχε την ανατροπή, κατακτώντας το σετ με 7-6(4).

Ο Τιέν κατακτώντας τους οκτώ από τους εννέα πρώτους πόντους, προηγήθηκε με 2-0 στο ξεκίνημα του 2ου σετ. Ο Τσιτσιπάς πετυχαίνοντας break στο 3ο game, πήρε ανάσα (2-1) κι αμέσως μετά ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Τιέν με love game έκανε το 3-2 και το 4-3, έσωσε break point στο 9ο game, διατηρώντας το προβάδισμα (5-4), ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-5 και με love game ισοφάρισε 6-6 για νέο tie break: Ο Τιέν προηγήθηκε με 2-0, με τρεις σερί πόντους ξέφυγε με 5-1, έφθασε σε τετραπλό match point (6-2) και με την πρώτη πήρε το σετ με 7-6(2) και την πρόκριση.

