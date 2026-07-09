Η Ρεάλ αποφάσισε να αλλάξει το ιατρικό της τιμ, με στόχο να βάλει τέλος στα συνεχή προβλήματα τραυματισμών που σημάδεψαν την περσινή σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αλλάξει ιατρικό τιμ, μετά από μια χρονιά που προβλημάτισε αρκετά λόγω του μεγάλου αριθμού τραυματισμών αλλά και ορισμένων λανθασμένων χειρισμών που εντοπίστηκαν.

Έτσι οι Μαδριλένοι προχωρούν σε αναδιάρθρωση του επιτελείου τους, με τον Φελίπε Σεγούρα να αποχωρεί από την ομάδα, ενώ παρελθόν αποτελεί και ο Μανόλο Αρόγιο. Ο Νίκο Μίχιτς, που επέστρεψε στη θέση του επικεφαλής του ιατρικού τμήματος τον Ιανουάριο, έχει πλέον τον ρόλο του ανθρώπου που καλείται να οργανώσει τη νέα εποχή.Όπως αποκάλυψε η Athletic η Ρεάλ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την προσθήκη του Αλεξάντρ Κρεζ. Ο Γάλλος γιατρός είναι επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της Μονακό από το 2018 και θεωρείται safe επιλογή.

Η υπόθεση που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα και έφερε αυτές τις αλλαγές, ήταν και όχι άδικα αυτή του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ταλαιπωρήθηκε μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ενώ μάλιστα υπήρξαν αναφορές πως οι εξετάσεις έγιναν στο λάθος πόδι. Ο αρχηγός των Μπλε πάντως, είχε πάρει θέση αργότερα και είχε διαψεύσει ότι υπήρξε λανθασμένη διάγνωση.

Ωστόσο αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που έκανε την διοίκηση της Βασίλισσας να αλλάξει το ιατρικό της επιτελείο, καθώς αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και στην περίπτωση του Καμαβινγκά. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι οι Μερένχες είδαν σχεδόν όλο το ρόστερ της να περνάει από το ιατρικό δελτίο, με μόλις τρεις ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας (Φραν Γκαρθία, Μπραχίμ Ντίαθ και Βινίσιους Τζούνιορ) να ολοκληρώνουν τη σεζόν χωρίς τραυματισμό.