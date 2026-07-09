Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου, Φουζί Λεκζά έσταξε... φαρμάκι για τον Λαμίν Γιαμάλ, παράλληλα όμως παραδέχθηκε πως υπάρχει καλή σχέση μαζί του.

Το φετινό Μουντιάλ μας έχει χαρίσει αρκετές ατάκες που θα... μείνουν στην ιστορία, κυρίως ανάμεσα σε προπονητές και παίκτες, ωστόσο και οι πρόεδροι των ομοσπονδιών φαίνεται να μπαίνουν στο «παιχνίδι».

Κάτι τέτοιο έπραξε μέσω ενός ντοκιμαντέρ ο Φουζί Λεκζά, πρόεδρος του Μαρόκου, όταν αναφέρθηκε στην περίπτωση του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Λεκζά τόνισε εξαρχής πως είχε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πείσει τον αστέρα της Μπαρτσελόνα να αγωνιστεί με τους Αφρικανούς, αλλά εν τέλει επέλεξε την Εθνική Ισπανίας.

Παρόλα αυτά, οι δυο πλευρές διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και ο Γιαμάλ είναι ευπρόσδεκτος στο Μαρόκο, όπως εξήγησε ο πρόεδρος. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να μην αφήσει και λίγο... φαρμάκι για αυτή την επιλογή του 19χρονου winger.

Όπως προκύπτει από το περιοδικό Onze Mondial, ο Λεκζά κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ για τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι Μαροκινοί στο ποδόσφαιρο, ανέφερε πως «Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό που να λέγεται Γιαμάλ», σε μια ατάκα που έγινε viral.