Δύο ασημένια μετάλλια για την Ελλάδα στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
Δύο ασημένια μετάλλια στο ομαδικό και καλές παρουσίες σε ατομικό επίπεδο ήταν ο απολογισμός της εθνικής μας ομάδας στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, που διεξήχθη στην πόλη Κογιονάρε της Βουλγαρίας.
Η ελληνική αποστολή κατέλαβε τη 2η θέση στην ομαδική βαθμολογία τόσο στην κατηγορία Κ20 όσο και στην Κ23 των Γυναικών.
Στη μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιουλιάννα Ρούσσου, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στα 4 χλμ. με χρόνο 15:02. Η παρουσία της ήρθε μία εβδομάδα μετά τη συμμετοχή της και τη δεύτερη θέση στα 5 χλμ. στον Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου είχε αισθανθεί ενόχληση στους θωρακικούς μυς.
Η Ιωάννα Σταματοπούλου ήταν 9η στην ίδια απόσταση με 15:32, ενώ ακολούθησαν η Βερονίκη Μπουγά και η Ειρήνη Τάνταρου με 15:45 και 15:59, αντίστοιχα.
Τις καλές εμφανίσεις συνέχισε η Βασιλική Καλλιμογιάννη, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση στα 6χλμ. Γυναικών Κ23 με 23:38. Η αθλήτρια το περασμένο Σάββατο ήταν νικήτρια στα 5χλμ. στον ΑΜΑ 2026. Η Δήμητρα Ντάσκα (24:33) και η Αναστασία Μωραΐτη (24:48) κατέλαβαν τη 10η και την 11η θέση αντίστοιχα.
Άτυχος της ημέρας στάθηκε ο Γιώργος Τασούλας, ο οποίος δέχθηκε σπρώξιμο, έπεσε και τραυματίστηκε. Παρά την ατυχία του, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα και να καταλάβει τη 12η θέση στα 8 χλμ. με 27:59.
Στην κατηγορία των αγοριών Κ20, την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς πραγματοποίησε ο Αντώνης Ζαμπέλης, ο οποίος τερμάτισε στη 14η θέση με χρόνο 20:51.
Τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών
4 χλμ. Κ20 Γυναίκες
- 5η Ιουλιάννα Ρούσσου 15:02
- 9η Ιωάννα Σταματοπούλου 15:32
- 13η Βερονίκη Μπουγά 15:45
- 16η Ειρήνη Τάνταρου 15:59
6 χλμ. Ανδρών Κ20
- 14ος Αντώνης Ζαμπέλης 20:51
- 17ος Κώστας Δελετζές 21:04
- 21ος Δημήτρης Αγγελόπουλος 22:17
6 χλμ. Γυναικών Κ23
- 7η Βασιλική Καλλιμογιάννη 23:38
- 10η Δήμητρα Ντάσκα 24:33
- 11η Αναστασία Μωραίτη 24:48
8 χλμ. Ανδρών
- 12ος Γιώργος Τασούλας 27:59
- 14ος Κώστας Βεδούρας 28:42
- 15ος Παναγιώτης – Γιώργος Ζυγούρης 28:43
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