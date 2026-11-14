Δύο ασημένια μετάλλια για την Ελλάδα στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

H παρουσία της εθνικής ομάδας στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, απέφερε δύο μετάλλιο στο ομαδικό, αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Δύο ασημένια μετάλλια στο ομαδικό και καλές παρουσίες σε ατομικό επίπεδο ήταν ο απολογισμός της εθνικής μας ομάδας στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, που διεξήχθη στην πόλη Κογιονάρε της Βουλγαρίας.

Η ελληνική αποστολή κατέλαβε τη 2η θέση στην ομαδική βαθμολογία τόσο στην κατηγορία Κ20 όσο και στην Κ23 των Γυναικών.

Στη μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιουλιάννα Ρούσσου, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στα 4 χλμ. με χρόνο 15:02. Η παρουσία της ήρθε μία εβδομάδα μετά τη συμμετοχή της και τη δεύτερη θέση στα 5 χλμ. στον Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου είχε αισθανθεί ενόχληση στους θωρακικούς μυς.

Η Ιωάννα Σταματοπούλου ήταν 9η στην ίδια απόσταση με 15:32, ενώ ακολούθησαν η Βερονίκη Μπουγά και η Ειρήνη Τάνταρου με 15:45 και 15:59, αντίστοιχα.

Τις καλές εμφανίσεις συνέχισε η Βασιλική Καλλιμογιάννη, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση στα 6χλμ. Γυναικών Κ23 με 23:38. Η αθλήτρια το περασμένο Σάββατο ήταν νικήτρια στα 5χλμ. στον ΑΜΑ 2026. Η Δήμητρα Ντάσκα (24:33) και η Αναστασία Μωραΐτη (24:48) κατέλαβαν τη 10η και την 11η θέση αντίστοιχα.

Άτυχος της ημέρας στάθηκε ο Γιώργος Τασούλας, ο οποίος δέχθηκε σπρώξιμο, έπεσε και τραυματίστηκε. Παρά την ατυχία του, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα και να καταλάβει τη 12η θέση στα 8 χλμ. με 27:59.

Στην κατηγορία των αγοριών Κ20, την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς πραγματοποίησε ο Αντώνης Ζαμπέλης, ο οποίος τερμάτισε στη 14η θέση με χρόνο 20:51.

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών

4 χλμ. Κ20 Γυναίκες

5η Ιουλιάννα Ρούσσου 15:02

9η Ιωάννα Σταματοπούλου 15:32

13η Βερονίκη Μπουγά 15:45

16η Ειρήνη Τάνταρου 15:59

6 χλμ. Ανδρών Κ20

14ος Αντώνης Ζαμπέλης 20:51

17ος Κώστας Δελετζές 21:04

21ος Δημήτρης Αγγελόπουλος 22:17

6 χλμ. Γυναικών Κ23

7η Βασιλική Καλλιμογιάννη 23:38

10η Δήμητρα Ντάσκα 24:33

11η Αναστασία Μωραίτη 24:48

8 χλμ. Ανδρών