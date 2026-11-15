Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στην 12άδα του Παναθηναϊκού και θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Κολοσσό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (13:00 LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens», για την 7η αγωνιστική της GBL με τον Νίκο Ρογκαβόπουλου, να βρίσκεται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και επιστρέφει στην 12άδα των «πρασίνων».

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόνγκα, Δημήτρης Μωραΐτης, Γιάννης Κουζέλογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου