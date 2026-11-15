Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου κόντρα στον Κολοσσό
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (13:00 LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens», για την 7η αγωνιστική της GBL με τον Νίκο Ρογκαβόπουλου, να βρίσκεται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και επιστρέφει στην 12άδα των «πρασίνων».
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόνγκα, Δημήτρης Μωραΐτης, Γιάννης Κουζέλογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου
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