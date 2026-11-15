Οι οπαδοί του Κοσόβου αποδοκίμασαν και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, πριν από την μεταξύ τους αναμέτρηση για το UEFA Nations League.

Το Κόσοβο υποδέχθηκε χθες (14/11) το Ισραήλ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League, με τις δύο ομάδες να μένουν στη λευκή ισοπαλία (0-0).

Το highlight της αναμέτρησης ωστόσο δεν ήταν αγωνιστικό, αλλά συνέβη πριν τη σέντρα του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι οπαδοί των γηπεδούχων αποδοκίμασαν και γιούχαραν την ώρα που ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.

Παράλληλα, μερικοί από τους παίκτες του Κοσόβου έσκυψαν επίσης τα κεφάλια τους ενώ παιζόταν ο ύμνος, σε μία πράξη διαμαρτυρίας κατά των όσων διαπράττει η χώρα στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο των φιλοξενούμενων τραγούδησαν με πάθος, σε πείσμα των γηπεδούχων.

KOSOVO FANS BOO ISRAELI NATIONAL ANTHEM Kosovo football supporters loudly booed the Israeli national anthem ahead of their UEFA Nations League clash, expressing opposition to Israel amid its ongoing genocide in Gaza and widespread international condemnation of its actions against Palestinians. November 14, 2026

Θυμίζουμε πως κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και τον περασμένο μήνα, όταν το Ισραήλ έπαιξε δύο παιχνίδια εναντίον της Ιρλανδίας, με τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας να σκύβουν τα κεφάλια τους κατά τη διάρκεια του ισραηλινού ύμνου και να αρνούνται να σφίξουν τα χέρια με τους συναδέλφους τους.

Αυτοί οι αγώνες μάλιστα επισκιάστηκαν και από τις διαμαρτυρίες στην Ιρλανδία κατά της διεξαγωγής τους, φτάνοντας στο σημείο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας να αποφασίζει να μεταφέρει τον εντός έδρας αγώνα από το Δουβλίνο σε ουδέτερη έδρα στη Σερβία χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό, ωστόσο, δεν σταμάτησε την αντιπαράθεση, με τον τερματοφύλακα Γκάβιν Μπαζούνου να επιλέγει να μποϊκοτάρει τους αγώνες.