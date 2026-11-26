Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (26/11, 19:45) τη Μίλαν για το Europa League και το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες για το τελικό αποτέλεσμα.

Προ των πυλών βρίσκεται πλέον η πολύ μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μίλαν (26/11, 19:45, Live στο Gazzetta) για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν στο κατάμεστο (όπως αναμένεται) «Γ. Καραϊσκάκης» την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στον θεσμό, που θα αυξήσει τις πιθανότητες για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και κατά συνέπεια την απευθείας πρόκριση στους «16».

Στο πλαίσιο αυτό και μιας αναφερθήκαμε σε... πιθανότητες, το Football Meets Data παρουσιάζει τα ποσοστά για το κάθε -πιθανό- αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης. Φαβορί για τη νίκη είναι το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με 39%, με τους Ροσονέρι να έχουν από πλευράς τους 35% πιθανότητες για διπλό και η ισοπαλία να... δίνεται κατά 26%.

Αν μάλιστα οι Πειραιώτες κατορθώσουν να πάρουν τη νίκη, θα το έχουν πετύχει για 2η φορά σε εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στο ιταλικό κλαμπ, μετά τις 13 Δεκεμβρίου του 2018 και το 3-1, και πάλι για το Europa League.