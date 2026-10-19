Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας έρχεται με ρεκόρ προσέλευσης τόσο σε συμμετέχοντες όσο και σε εθέλοντες, που είναι εξίσου σημαντική για την διεξαγωγή του αγώνα.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας είναι έτοιμος να υποδεχθεί 85.000 συμμετέχοντες για πρώτη φορά στην ιστορία! Ένας τεράστιος αριθμός που συνάμα αυξάνει και τις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους δρομείς. Σημαντικό ρόλο προς την εκπλήρωση αυτής της αποστολής παίζουν οι εθελοντές.

Όπως ο μεγάλος ελληνικός δρομικός αγώνας, έτσι και το Πρόγραμμα Εθελοντισμού που τον συνοδεύει, υποδέχεται άτομα από κάθε γωνιά του πλανήτη, ανθρώπους με κοινούς παρονομαστές την αγάπη για τον αθλητισμό και την επιθυμία για ανιδιοτελή προσφορά.

Φέτος, το πρόγραμμα αριθμεί 5.000 εθελοντές, από όλη την Ελλάδα και 30 διαφορετικές χώρες. Από 15 έως 84 ετών ο γηραιότερος. Όλοι και όλες θα σταθούν δίπλα σε κάθε βήμα των δρομέων, θα τους υποστηρίξουν, θα τους εμψυχώσουν και θα τους δώσουν την απαραίτητη ώθηση για να συνεχίσουν όλοι και όλες την προσπάθειά τους μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Επιπλέον, θα παρέχουν – μεταξύ άλλων – υπηρεσίες στην τροφοδοσία, τον ιματισμό, την ασφάλεια, ούτως ώστε οι δρομείς να βιώσουν τη βέλτιστη εμπειρία πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τον αγώνα.

Όλοι μαζί, θα μετατρέψουν το αγωνιστικό διήμερο, 7 και 8 Νοεμβρίου, σε μια ανεπανάληπτη αθλητική γιορτή.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα εθελοντισμού του ΣΕΓΑΣ

Οι βάσεις για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα τέθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα με αφορμή την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το 2004 δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη κοινότητα εθελοντών και σταδιακά αναπτύχθηκε προσελκύοντας νέα μέλη. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, λόγω του τεράστιου μεγέθους του και των απαιτήσεων μιας διοργάνωσης με δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση του εθελοντισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΑΜΑ αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Φέτος, η πλατφόρμα άνοιξε στις 29 Μαΐου και για άλλη μια φορά καλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις. Οι αιτήσεις γίνονται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι διασωστικές ομάδες και το προσωπικό της πολιτικής προστασίας αποτελούν κάθε χρόνο τις πιο ενεργές ομάδες. Στην αρχική αίτησή τους δηλώνουν όλοι και όλες την προτίμηση της θέσης που θέλουν να καλύψουν, και ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα, οριστικοποιείται η κατανομή στα πόστα.

Όταν πια μάθουν από ποια θέση θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συγκροτούνται οι ομάδες και ορίζεται ο ομαδάρχης, δηλαδή ο επικεφαλής, που είναι συνήθως ένας έμπειρος εθελοντής. Αφού λάβουν ενημέρωση για τα καθήκοντά τους και λάβουν το kit του εθελοντή είναι πια έτοιμοι να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή του Μαραθωνίου και να αποτελέσουν το πιο ζωντανό κύτταρο του εθνικού μας αγώνα.