Νίστρουπ: «Δεν είναι στο τοπ 5 των εμφανίσεών μας φέτος»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την επιβλητική νίκη επί της Καϊράτ εμφανίστηκε προσγειωμένος και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εκτός από τη νίκη είχε έναν ακόμα λόγο να νιώθει ικανοποιημένος μετά το ματς με την Καϊράτ. Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι με την εξέλιξη που είχε το ματς, έκανε διαχείριση σε ορισμένους παίκτες, ώστε να μην ξοδέψουν περισσότερη ενέργεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο 38χρονος προπονητής του τριφυλλιού:

«Είχαμε και καλύτερα ματς από αυτό. Παίξαμε καλά, αλλά δεν είναι στο τοπ 5 των εμφανίσεών μας φέτος. Δύσκολο μέρος για να παίξεις. Είμαστε χαρούμενοι με τους 6 βαθμούς και για τη διαφορά γκολ που χτίζουμε. Δεν παίζει ρόλο σε ποια θέση θα τερματίσεις, αλλά και πόσα γκολ θα πετύχεις για να τα καταφέρουμε στο τέλος.

Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιδιών και για του Πάλμερ-Μπράουν και του Τσάπρα για παράδειγμα. Παιδιά που έχουν δουλέψει για να κερδίζουν τα λεπτά.

Γλιτώσαμε ενέργεια από κάποια παιδιά. Όλοι είχαμε μεγάλη ένταση στο ματς. Κάναμε διαχείριση και μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα πως έχουμε καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις».