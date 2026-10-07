Σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης παρουσιάστηκαν το μετάλλιο και το επίσημο T-shirt του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Το μετάλλιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, καθώς και το επίσημο T-shirt της διοργάνωσης, παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον ΑΜΑ 2026 .

Το μετάλλιο, με τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό του και το περιστέρι ως κεντρικό θέμα, αποτυπώνει διαχρονικά μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και συναδέλφωσης, στοιχεία που συνδέονται με το πνεύμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και φιλοτεχνήθηκε από τον 81χρονο γλύπτη από το Μέτσοβο, Κυριάκο Ρόκο.

Κλειδί, όμως, της εικαστικής σύνθεσης του φετινού, έβδομου κατά σειρά, μεταλλίου που φέρει την υπογραφή ενός σημαντικού σύγχρονου Έλληνα δημιουργού, είναι η σκάλα. Ένα στοιχείο δυναμικό που δεν προτείνει μια ουτοπική ανοδική πορεία, αλλά συνδέει την αφετηρία με τον τερματισμό, την επιθυμία με την απόφαση, την πρόθεση με την πράξη. Μια κλίμακα που ενώνει ανθρώπους, τόπους, ελπίδες και όνειρα κάτω από τα φτερά του συμβόλου της ειρήνης.

Θέληση. Επιμονή. Αντοχή. Είναι απαραίτητα για να κρατήσουμε στον ουρανό το περιστέρι της ειρήνης. Είναι απαραίτητα, όμως, και για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Σε μια εποχή που το αίτημα για ειρήνη αναδεικνύεται επιτακτικό το μετάλλιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στέλνει μέσα από το μετάλλιο του ένα μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα: για κάθε εκκίνηση χρειάζεται ένας δρόμος, μια ανάσα και μια απόφαση. Είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στον τερματισμό.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το T-shirt που θα φορέσουν οι περίπου 85.000 δρομείς που θα συμμετάσχουν στις φετινές διαδρομές, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά την Αθήνα και την Αττική σε επίκεντρο του παγκόσμιου δρομικού κινήματος.