Η World Athletics έκανε γνωστό το πρόγραμμα του Wanda Diamond League για το 2027, με αφετηρία στη διοργάνωση τη Ντόχα και τερματισμό τη Ζυρίχη.

Η World Athletics ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Wanda Diamond League για το 2027, με το ταξίδι να ξεκινά από τη Ντόχα στις 7 Μαΐου και να τελειώνει στη Ζυρίχη στις 25-26 Αυγούστου.

Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του κόσμου, θα αγωνιστούν κατά την εαρινή περίοδο του προγράμματος του στίβου, από Μάιο έως Αύγουστο, σε 15 διαφορετικές πόλεις και τέσσερις υπείρους. Στόχος όλων είναι η πρόκριση στους τελικούς της Ζυρίχης, για να διεκδικήσουν το πολυπόθητο διαμάντι του παγκόσμιου στίβου, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τίτλους του αθλήματος.

Ο δρόμος για τους τελικούς του Αυγούστου θα ξεκινήσει από την Ντόχα, για να ακολουθήσει ένα τουρ στη Κίνα, σε Σαγκάη/Κεκιάο και την Ξιαμέν.

Σειρά θα πάρει η Ρώμη ως η πρώτη πόλη από την Ευρώπη που εμφανίζεται στο πρόγραμμα της διοργάνωσης, ενώ τρεις μέρες μετά θα ακολυθήσει το Diamond League επί αφρικανικού εδάφους, στο Ραμπάτ.

Ακολουθεί ένα ευρωπαϊκό ταξίδι με τρεις στάσεις σε Όσλο, Στοκχόλμη και Παρίσι, για να μεταφερθεί μετά η διοργάνωση πέρα από τον Ατλαντικό ωκεανό, στις ΗΠΑ και το Γιουτζίν.

Στη συνέχεια, η διοργάνωση γυρνάει στην Ευρώπη για την τελική ευθεία σε Μονακό, Λωζάνη, Λονδίνο και Σιλεσία, ενώ θα ακολουθήσει το σημαντικότερο και τελευταίο Diamond League πριν το μεγάλο τελικό, στις Βρυξέλλες.

Η αυλαία θα πέσει όπως κάθε χρόνο στη Ζυρίχη, που φιλοξενεί τους τελικούς της διοργάνωσης κάθε χρόνο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ημερομηνιές του Wanda Diamond League 2027